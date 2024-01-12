Мороз до -16: прогноз погоди на 12 січня [ Редагувати ]
У пʼятницю, 12 січня, погода в Україні обіцяє бути без опадів снігу, але водночас є високий ризик морозів. Температурний режим може сягати до -16 градусів в окремих районах країни. Метеорологічні умови нагадують про необхідність бути обережним задля безпеки в умовах холоду. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, в Україні сьогодні переважно без опадів. На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура повітря протягом доби у більшості областей буде від -8 до -13 градусів. Вночі у Чернігівській та Сумській області буде до -16 місцями.
На півдні України, а також на Закарпатті та Прикарпатті протягом доби -2 -7 градусів.
У столиці сьогодні хмарно з прояснення. Синоптики зазначають, що у Києві сьогодні не очікується опадів, але на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.
Стовпчики термометрів вдень та вночі у Києві покажуть близько -10 градусів.
Дивіться також, коли за новим календарем відзначають дні ангела у січні 2024.
по темі
Протягом наступного дня в Україні очікується продовження морозів
У неділю, 24 грудня, погода в Україні буде змінюватися, і в багатьох регіонах очікується сніг
Морози в Україні сьогодні спадуть, але розслаблятися ще рано. Синоптики обіцяють синоптичні гойдалки найближчими днями
У середу, 10 січня, температура повітря в Україні підвищиться, але буде рвучкий вітер та ожеледиця на дорогах
Погіршення погодних умов у Одесі та області призвело до знеструмлення в ряді районів