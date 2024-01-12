Яка ситуація на кордоні України і Польщі [ Редагувати ]
Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Навпроти всіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок.
Про це він повідомив в ефірі телемарафону.
Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається.
Навпроти пункту пропуску "Шегині" спостерігається черга, бо і водії, і перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.
1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися.
Нагадаємо, уряд Польщі підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною.
по темі
Армія Польщі вводить "відповідні механізми захисту території країни" у зв'язку з ранковою масованою ракетною атакою росії на Україну
Польські фермери знову розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною. У черзі на виїзд через КПП залишаються 650 вантажівок
Яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні - розкаже Христина Гашенко.
У пʼятницю, 29 грудня, президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовими після того, як був порушений повітряний простір країни
Майже на всіх пунктах пропуску на українсько-польському кордоні здійснюється пропуск автобусів та легкових автомобілів за електронною чергою