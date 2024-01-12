Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що на кордоні України та Польщі залишаються заблокованими три пункти пропуску, один працює. Навпроти всіх КПП у чергах стоять сотні вантажівок.

Про це він повідомив в ефірі телемарафону.

Блокування продовжується. Це три напрямки: пункти пропуску "Ягодин", "Рава-Руська", "Краківець". "Шегині" був розблокований на днях і там інтенсивність залишається.

Навпроти пункту пропуску "Шегині" спостерігається черга, бо і водії, і перевізники шукають маршрути, якими вони можуть перетнути кордон.

1000 вантажних транспортних засобів станом на ранок сьогодні перебувала навпроти "Шегині". І десь 800 транспортних засобів навпроти тих трьох напрямків, які продовжують блокуватися.

Нагадаємо, уряд Польщі підписав угоду з фермерами, які блокують кордон з Україною.