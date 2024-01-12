В Ісландії стався нещасний випадок. Чоловік зник безвісти, впавши у тріщину, що утворилася внаслідок нещодавньої вулканічної активності на півострові Рейкьянес. За даними Newsweek, інцидент трапився в містечку Гріндавік, рибальському поселенні на узбережжі недалеко від області останнього виверження вулкана.

Чоловік, який працював над ущільненням ґрунту в тріщині, зник вранці 11 січня 2024 року. На пошуки було кинуто понад 200 осіб, але місцеперебування робітника досі не встановлено.

Начальник місцевої поліції висловив рішучість продовжувати пошуки, поки чоловік не буде знайдений. Він підкреслив складний характер операції, враховуючи невизначеність щодо глибини тріщини і необхідність забезпечення безпеки рятувальної команди. Операція передбачає обережний підхід: в розколину спускаються по дві людини одночасно.

Сейсмічна активність на півострові Рейк'янес вперше була помічена на початку листопада 2023 року. Підземні поштовхи призвели до тріщин в грунті в Гріндавіку і його околицях. Через це довелося евакуювати майже 4000 жителів.

Місцева влада побудувала земляні стіни та канали для відведення потоків лави, щоб захистити місто від руйнування. Виверження тріщин закінчилося 21 грудня, але сейсмічна активність у цьому районі триває досі, а Ісландське метеорологічне бюро попереджає про можливе нове виверження.

Раніше ми писали про те, що близько 4 тисячі осіб були евакуйовані з рибальського містечка Гріндавік, а геотермальний курорт "Блакитна лагуна", що розташований неподалік, був тимчасово закритий внаслідок подій. Це виверження вулкана створило напружену обстановку в регіоні, змушуючи місцеве населення та владу діяти швидко та відповідально.