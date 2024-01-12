У пʼятницю, 12 січня, прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак відвідає Київ. Він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським. Про це повідомляє Sky News.

Як зазначає видання, Сунак під час свого візиту оголосить про новий пакет військової допомоги. Британія надасть 2,5 млрд фунтів стерлінгів військової допомоги Україні в 2024-2025 роках, що на 200 млн фунтів стерлінгів більше, ніж у попередні два роки.

Також прем'єр Британії оголосить про надання гарантій безпеки та гуманітарної допомоги, додає Sky News.

Очікується, що Сунак підпише з Зеленським угоду про співпрацю у сфері безпеки. Вона передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.

Раніше ми писали про те, що Зеленський висловився про чоловіків за кордоном.