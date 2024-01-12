На напрямку Маріуполя окупанти розташували додаткових 10 тисяч військових з росії. Новопризначені контрактники збираються приєднатися до фронту вже через кілька тижнів. Про це повідомляється у Telegram-каналі радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка.

Як стверджує Андрющенко, на мапі червоним помічено ділянки, де війська рф лише за останні півтора-два тижні розмістили нові підрозділи росіян. Наразі їм транспортують техніку та обладнання.

Це на доданок до тих, які вже базувались або готувались на території Маріуполя та району. Тут додаткових не менш 10 тисяч окупантів - контрактників. За тиждень-два вони будуть на фронті, а на їх місце заїдуть нові.

Він зазначає, що переміщення особового складу окупантів та їх техніки продовжується навіть попри важкі погодні умови на дорозі.

Маленькими групами вантажівки по місцях нового базування. Мелекіне. Ялта. Юр’ївка, Урзуф.

За його словами, росіяни знову нарощують темп підготовки до рівня минулого року до початку Бахмутського наступу.

В цілому ми бачимо зростання баз та місць розміщення з вересня щонайменше на 50 відсотків в проміжку трикутника Маріуполь-Бердянськ-Розівка.

Також він повідомив, що окупанти поновили тренування зі ствольною артилерією. Так, після невеличкого грудневого перепочинку, полігон в районі селища Бабах-Тарама працює з даним типом озброєння кожен день.

Значить, знову з Північної Кореї не лише балістика, але й нова партія снарядів приїхала.

Раніше ми писали про те, що зранку 12 січня в тимчасово окупованому Маріуполі було чути вибухи.