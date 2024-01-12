Ще один російський полонений розкрив таємницю, стверджуючи, що за весь період перебування в Україні він не зустрів жодного нациста чи фашиста. Тепер він розуміє ситуацію та має конкретні питання до російського президента володимира путіна: "Чому він взагалі втягував стільки росіян у цей конфлікт?"

Про це свідчить відео допиту. Воно було опубліковано у своєму Telegram-каналі командувач Сухопутними військами Олександра Сирського.

Я ось хлопців бачу. Основна маса, 90%, розмовляє російською мовою. Усі кажуть, що їм ця війна не потрібна, а ми все одно премо. Жодного нациста, фашиста за весь час не бачив.

В армію рф 33-річний Сергій Саранчін потрапив, отримавши повістку. Він не приховував, що боявся потрапити тільки до підрозділу "Шторм Z". Йому казали, що буде охороняти кордон, але замість цього відправили на штурм.

За його словами, було завдання взяти окоп і чекати заміни, а вже на місці окупанти зрозуміли, що їх кинули без їжі, БК та води - підмога так і не прийшла, бо була знищена ще на підходах.

Ніхто нас не поміняв і не збирався.

Коли почався штурм, в бій вони не пішли, бо боєкомплекту не було. Коли ЗСУ запропонували їм здатися в полон, погодилися.

Раніше ми писали про те, що окупанти масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку.