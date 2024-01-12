Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, чи достатньо військових рф в Україні для повторення масштабного нападу. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

За його словами наразі кількість російських військових на території України вдвічі більша, ніж напочатку повномасштабного вторгнення, однак угрупування ворога все одно недостатньо для повторення нападу.

Так, прозвучала ця точна цифра (462 тисяч військових рф на території України, - ред.), але в цілому показники понад 450 тисяч, це не нова інформація. Вже довший період вороже угруповування підтримується саме в цих межах. Плюс компоненти Росгвардії, спецслужби та інші складові.

За його словами, це означає, що для повторення масштабного нападу цього ворогу не достатньо попри те, що це угруповування понад вдвічі більше ніж напочатку повномасштабного вторгнення.

Мобілізаційні заходи в росії тривають і після виборів Путіна цілком ймовірно, що актуалізується питання публічної, а не лише прихованої мобілізаційної кампанії.

Раніше ми писали про те, що окупанти масово міняють особовий склад на Маріупольському напрямку.