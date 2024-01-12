Що заважає для наступальних операцій на фронті: Буданов дав відповідь [ Редагувати ]
Перепоною для проведення наступальних операцій як для України, так і для росії є активне застосування дронів. Також важливий фактор - мінні поля. Керівник Головного управління розвідки Міноборони України, Кирило Буданов, розповів про це у своєму інтерв'ю для видання Le Monde та поділився інформацією в соціальній мережі Facebook
На його думку, інтенсивне застосування безпілотників з обох боків зумовило неможливість проведення як російських, так і українських наступальних операцій на фронті.
Також, як зазначає Буданов, ще один фактор - це щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.
Керівник ГУР Міноборони зазначив, що рішення цих проблем - це технічні засоби боротьби. Для безпілотників - це електронні засоби протидії, а для мінних полів потрібне спеціалізоване обладнання.
Висадки українських військових у Криму Буданов прокоментував так:
Дехто вважав їх неможливими. Це дає надію - особливо українцям на півострові, які уже 10 років живуть під російською окупацією, і багато хто з них уже почав опускати руки.
Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, чи достатньо військових рф в Україні для повторення масштабного нападу.
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