У Львові пропонують гроші за підписання контракту з ЗСУ: кому та скільки [ Редагувати ]
Львівська міська рада прийняла рішення надавати додаткові виплати призовникам, які підпишуть контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морської піхоти.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.
"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні (12 січня - ред.) на Виконкомі.
Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - написав він у своєму Telegram.
Нагадаємо, у ГУР розповіли, чи достатньо військових рф в Україні для повторення масштабного вторгнення.
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