Львівська міська рада прийняла рішення надавати додаткові виплати призовникам, які підпишуть контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морської піхоти.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні (12 січня - ред.) на Виконкомі.

Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України", - написав він у своєму Telegram.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, чи достатньо військових рф в Україні для повторення масштабного вторгнення.