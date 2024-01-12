Народна артистка України Ольга Сумська зробила припущення, чому її близький друг, співак Віталій Білоножко пішов з життя раптово передчасно.

В інтерв'ю OBOZ.UA акторка підкреслила, що співак протягом останніх років "не мав затребуваності, якої вартий". Сумська заявила, що їх із сім'єю Білоножко поєднує міцна дружба. Співак завжди запрошував на концерти, а також телефонував.

Ми не знаємо всіх обставин, але інколи бачила тугу в його очах. Насамперед через те, що не мав затребуваності, якої вартий. Він прекрасний співак, якого могли би частіше запрошувати. Можливо, це підкосило. Візьміть будь-яку його пісню – так зворушливо може заспівати тільки Білоножко, - зазначила акторка.

Нагадаємо, у вівторок, 9 січня, пішов з життя народний артист України, музикант та співак Віталій Білоножко, засновник і організатор Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець".