У грудні 2023 року кількість смертей від COVID-19 у світі зросла на 42%, було зареєстровано майже 10 000 летальних випадків. Цей стрибок пов'язаний із святковими заходами, які сприяли поширенню вірусу.

Про це пише The Washinghton Post з посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса.

Хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в галузі глобального охорони здоров'я, вірус все ще циркулює, змінюється і вбиває, - сказав глава ВООЗ.

Також у грудні різко зросла кількість госпіталізацій, особливо в відділення інтенсивної терапії. Кількість госпіталізацій у лікарні зросла на 42%, а кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії - на 62%.

Ці дані свідчать про те, що пандемія COVID-19 ще не закінчилася. Важливо продовжувати вакцинуватися, носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки, щоб захистити себе та інших від вірусу.

Хоча 10 000 смертей на місяць - це набагато менше, ніж на піку пандемії, такий рівень смертей, які можна запобігти, неприйнятний, - сказав Тедрос, закликаючи уряди вести ретельний нагляд і забезпечувати людей вакцинами і лікуванням.

Нагадаємо, за грудень в Україні всього було зафіксовано три випадки нового різновиду штаму коронавірусу Pirola.