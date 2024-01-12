У грудні COVID убив майже 10 тисяч людей [ Редагувати ]
У грудні 2023 року кількість смертей від COVID-19 у світі зросла на 42%, було зареєстровано майже 10 000 летальних випадків. Цей стрибок пов'язаний із святковими заходами, які сприяли поширенню вірусу.
Про це пише The Washinghton Post з посиланням на заяву генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебрейесуса.
Хоча COVID-19 більше не є надзвичайною ситуацією в галузі глобального охорони здоров'я, вірус все ще циркулює, змінюється і вбиває, - сказав глава ВООЗ.
Також у грудні різко зросла кількість госпіталізацій, особливо в відділення інтенсивної терапії. Кількість госпіталізацій у лікарні зросла на 42%, а кількість госпіталізацій у відділення інтенсивної терапії - на 62%.
Ці дані свідчать про те, що пандемія COVID-19 ще не закінчилася. Важливо продовжувати вакцинуватися, носити маски та дотримуватися інших заходів безпеки, щоб захистити себе та інших від вірусу.
Хоча 10 000 смертей на місяць - це набагато менше, ніж на піку пандемії, такий рівень смертей, які можна запобігти, неприйнятний, - сказав Тедрос, закликаючи уряди вести ретельний нагляд і забезпечувати людей вакцинами і лікуванням.
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