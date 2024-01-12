14 січня у швейцарському місті Давос відбудеться чергова зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру.

За повідомленням прес-служби президента України, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд.

Зеленський висловив подяку Швейцарії за підтримку України в умовах російської агресії. Він також подякував за підтримку української Формули миру та організацію зустрічі в Давосі.

Ця зустріч є важливою для обговорення подальшого впровадження української Формули миру, яка є основою для припинення російсько-української війни.

Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії, - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Балтійське турне президента розпочалося напередодні. За два дні український лідер відвідав Литву, Естонію та Латвію - країни, які від самого початку війни є одними з наших найвідданіших європейських партнерів.