Формула миру України: коли у Давосі відбудеться зустріч [ Редагувати ]
14 січня у швейцарському місті Давос відбудеться чергова зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру.
За повідомленням прес-служби президента України, Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Швейцарської Конфедерації у 2024 році, федеральною радницею, керівницею Федерального департаменту оборони, захисту населення і спорту Швейцарії Віолою Амхерд.
Зеленський висловив подяку Швейцарії за підтримку України в умовах російської агресії. Він також подякував за підтримку української Формули миру та організацію зустрічі в Давосі.
Ця зустріч є важливою для обговорення подальшого впровадження української Формули миру, яка є основою для припинення російсько-української війни.
Після важливої Конференції з відновлення України в Лугано це вже другий масштабний міжнародний захід із підтримки нашої країни, що відбуватиметься у Швейцарії, - зазначив Зеленський.
Нагадаємо, Балтійське турне президента розпочалося напередодні. За два дні український лідер відвідав Литву, Естонію та Латвію - країни, які від самого початку війни є одними з наших найвідданіших європейських партнерів.
по темі
У четвер, 11 січня, президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Риги
8 січня президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян
Щоб забезпечити безпеку Європи від росії у військовому плані, існує лише одне рішення
Обмін військовополоненими, що відбувся у середу, 3 січня, став одним із найбільших за весь період повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну
Зменшення мобілізаційного віку з поточних 27 років і відміна критеріїв для звільнення не знаходять підтримки серед громадян України