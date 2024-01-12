Сунак приїхав до України: Британія передасть найбільшу партію безпілотників [ Редагувати ]
12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва на президентському поїзді.
Американське фотоагентство Getty Images опублікувало перші кадри з цієї поїздки.
На фото видно, як Сунак, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і заступник начальника штабу оборони Гвін Дженкінс подорожують у VIP-вагон поїзда.
I am in Ukraine to deliver a simple message.— Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024
Our support cannot and will not falter.
To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ
Також відомо, що Британія передасть Україні найбільшу в історії партію безпілотників. Про це заявив прем'єр Британії Ріші Сунак.
Як передає Sky News, близько 200 мільйонів фунтів буде витрачено на закупівлю та виробництво тисяч військових безпілотників: розвідувальних, ударних та морських.
Очікується, що більшість із них будуть вироблятися у Великій Британії.
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