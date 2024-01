12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва на президентському поїзді.

Американське фотоагентство Getty Images опублікувало перші кадри з цієї поїздки.

На фото видно, як Сунак, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і заступник начальника штабу оборони Гвін Дженкінс подорожують у VIP-вагон поїзда.

I am in Ukraine to deliver a simple message.



Our support cannot and will not falter.



To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ