Окупанти вдарили по Херсону: є жертви [ Редагувати ]
Внаслідок російського обстрілу Херсона загинуло двоє людей.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Окупанти вбили двох людей у Херсоні. Вдень окупанти вкрили артилерією вулиці міста. На місці прильоту загинула жінка. Також в автівці виявили обгоріле тіло. Особа людини встановлюється, - повідомив Прокудін.
Нагадаємо, у четвер, 11 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини"на телеканалі "Інтер" начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков розповів про оперативну ситуацію на Херсонщині та наслідки обстрілів.
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