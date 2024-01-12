Вибір надійного страховика, що надає комплексні послуги, має першорядне значення для багатьох громадян. В Україні страхова компанія "ІНГО" вигідно виділяється серед інших, пропонує широкий спектр страхових продуктів для задоволення потреб фізичних та юридичних осіб.

Які страхові продукти пропонує компанія?

Компанія "ІНГО" має багаторічний досвід роботи – понад 25 років та штат кваліфікованих працівників. Щоб стати клієнтом компанії, достатньо звернутися до фахівців зручним способом:

особисто відвідати найближче відділення;

відвідати офіційний сайт;

зателефонувати за номером гарячої лінії.

Страхова компанія "ІНГО" надає широкий спектр послуг: від автоцивілки до медичного та туристичного страхування.

Автоцивільне страхування

Автоцивільне страхування, також відоме як ОСЦПВ, є обов'язковим для власників транспортних засобів в Україні. Поліс покриває фінансові зобов'язання, що виникають внаслідок фізичних ушкоджень чи пошкодження майна третіх осіб у разі дорожньо-транспортної пригоди.

Страхування "Зелена карта"

Для тих, хто виїжджає за межі країни, компанія "ІНГО" пропонує оформити поліс "Зелена карта". Це міжнародний документ, який забезпечує страхове покриття у різних країнах, дозволяючи подорожувати на своєму автомобілі та бути захищеним від непередбачених обставин.

Медичне страхування

Визнаючи важливість здоров'я та благополуччя громадян, компанія "ІНГО" надає послуги з комплексного медичного страхування. В рамках вибраного документа, покриття поширюється на різні аспекти медичного обслуговування, включаючи:

госпіталізацію;

придбання ліків;

профілактичне обстеження;

консультації спеціалістів.

Медичне страхування INGO гарантує, що люди зможуть отримати доступ до якісного медичного обслуговування без зайвих витрат.

Страхування подорожей

Вирушаючи у далекі та ближні подорожі, страховка стане надійним супутником. Покриття включає:

захист від скасування поїздки та затримок у дорозі;

медичну допомогу у разі екстрених ситуацій та за інших непередбачених подій.

Туристична страховка – це додатковий рівень безпеки, що дозволяє впевнено досліджувати світ.

Страхування майна

Компанія "ІНГО" пропонує комплексні послуги з метою забезпечення збереження майна. Чи то захист будинку, квартири чи цінного майна, поліс забезпечує захист від таких ризиків, як пожежа, крадіжка, стихійні лиха. Це гарантує, що власники нерухомості зможуть перенести непередбачені труднощі без значних фінансових втрат.

Чому клієнти віддають перевагу страховій компанії "ІНГО"?

Компанія "ІНГО" надає комплексні послуги та широкий спектр страхових продуктів, що дозволяє задовольняти найрізноманітніші потреби клієнтів.

За більш ніж 25-річний період роботи компанія завоювала відмінну репутацію, орієнтовану на клієнта. Пріоритетом компанії є:

прозорість;

чітка комунікація;

доступність.

У компанії працює команда досвідчених фахівців, які розуміються на тонкощах страхування, надаючи клієнтам обґрунтовані рекомендації та підтримку.

Фінансова стабільність компанії є вирішальним чинником для клієнтів. Компанія вчасно та в повному обсязі виконує фінансові зобов'язання. Даний фактор – один із основних, за яким фізичні та юридичні особи обирають страхову компанію "ІНГО".