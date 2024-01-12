Подальших ударів по Ємену не планується - міністр ЗС Великої Британії [ Редагувати ]
Міністр Збройних сил Великої Британії Джеймс Хіппі заявив, що недавня військова операція проти хуситів у Ємені не повториться.
Про це Джеймс Хіппі сказав в ефірі BBC Breakfast.
Хіппі сказав, що операція була "обмеженою, пропорційною та необхідною" для захисту британських військових кораблів і морських суден у Червоному морі. Він додав, що подальші удари наразі не плануються.
Як завжди, Збройні сили нашої країни та державні службовці, які працюють разом з ними, відзначилися у плануванні цієї місії. У цьому було багато ризику, і ми всі повинні пишатися тим, що вони зробили минулої ночі, - додав Хіппі.
Нагадаємо, збройні формування Великобританії та Сполучених Штатів завдали стратегічних ударів проти хуситів, отримуючи активну підтримку від Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів.
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