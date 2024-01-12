Біля Вербового ЗСУ відвоювали в окупантів півкілометра території [ Редагувати ]
Українські захисники відбили у російських загарбників півкілометра території у районі Вербового Запорізької області.
Про це повідомив у Telegram міський голова Мелітополя Іван Федоров.
Успішна контратака українських бійців дала змогу відвоювати частину території, яку раніше захопили російські загарбники.
Наші воїни протистоять російській армії в надскладних умовах. Пам'ятаємо про це і максимально допомагаємо ЗСУ, - наголосив Федоров.
Це є важливим успіхом українських захисників, оскільки дозволяє зміцнити оборону Запоріжжя та запобігти подальшому просуванню російських військ.
Нагадаємо, десятки населених пунктів на Запоріжжі залишаються без світла через постійні обстріли росіян.
по темі
Пам'ятайте у Святвечір про тих, хто в полоні. Десятки запоріжців зібралися разом, аби нагадати світові про українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Про те, як пройшов захід - далі.
Станом на ранок п'ятниці, 12 січня, втрати росії в ході конфлікту в Україні сягнули 840 окупантів
ЗСУ зменшили свою позицію на три позначки, порівняно з попереднім роком
Комітет Верховної Ради з питань оборони рекомендував до другого читання законопроект щодо удосконалення порядку та використання військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану (№10062). 11 - "за", 5 - "утримались"
Міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська