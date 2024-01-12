26 лютого 2022 року шість провідних українських мовників об'єдналися у телемарафон "Єдині новини", аби 24/7 стати для українців постійним джерелом надійної інформації, підтримки соціальної єдності й захисту національної інформаційної безпеки від російських фейків і дезінформаційних кампаній.

Сьогодні телемарафон "Єдині новини" транслюють три канали Inter Media Group: Інтер, К2 та Zoom.

Довіра та рейтинги телемарафону "Єдині новини"

Телемарафон "Єдині новини" залишається головним джерелом інформації, якому найбільше довіряє та споживає країна. Про це свідчать численні опитування та рейтинги.

Загалом протягом року всіма виробниками телемарафону "Єдині новини" було створено та показано понад 88 000 оригінальних матеріалів.

Рекордні обсяги виробництва телеконтенту "Єдиних новин", адаптація інформаційних матеріалів відповідно до побажань глядача і поточних викликів сприяє збереженню уваги та довіри до телемарафону. Згідно з останнім опитуванням USAID-Internews (листопад, 2023), 80% українців знають про телемарафон "Єдині новини", 55% – регулярно дивляться його, 71% – довіряють інформації з телемарафону, а 65% вважають, що марафон має продовжуватися.

Водночас за даними дослідження "Барометр довіри до новин" від Суспільного і дослідницької компанії Gradus Research (грудень, 2023), про телемарафон знають 91% опитаних українців. 30% з них дивляться "Єдині новини" регулярно, 36% - дивляться інколи.

За даними опитування КМІС (грудень, 2023) на фоні значного зниження довіри до українських ЗМІ в цілому, довіра до телемарафону на 48% вища ніж до українських ЗМІ загалом - 43% проти 29%.

Кожного разу, коли в країні відбувались потрясіння, дивлення телемарафону значно зростало, що свідчить про те, що "Єдині новини" - є джерелом надійної інформації, точкою згуртованості та стабільності для більшості українців. Так, під час підриву росіянами Каховської ГЕС 6 липня частка телемарафону склала 17.05%, в дні з новинами про початок контрнаступу на Запорізькому напрямку, масовані ракетні обстріли та бої на Бахмутському напрямку частка сягає понад 13-14%.

Соціальна реклама та благодійні збори

За два роки роботи "Єдиних новин" було реалізовано 77 промо-кампаній, 70% з яких виробили безпосередньо команди-учасники марафону. У рамках цих кампаній було створено понад 850 соціальних промо-відео, які показували в ефірі понад 57 тис. хвилин. Таким чином загальний обсяг інвестицій у соціальну рекламу за два роки роботи телемарафону склав понад 1,2 млрд грн.

За період великої війни телемарафон "Єдині новини" реалізував понад 20 масштабних фандрайзингових кампаній для потреб Збройних сил України, а також інших соціальних місій. Одна з таких кампаній за перший тиждень війни зібрала понад 1 млрд грн для Благодійного фонду "Повернись живим".