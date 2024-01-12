12 січня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак прибув до Києва, щоб підписати з президентом України Володимиром Зеленським "історичну угоду". Цей документ передбачає надання Україні найбільшого пакету оборонної підтримки від Великої Британії з початку війни.

Велика Британія стане першою країною G7, яка пішла на такий крок.

Про це йдеться у заяві на офіційній сторінці прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака у Twitter.

Сьогодні прем'єр-міністр (Великої Британії, Ріші Сунак - ред.) та президент (України, - ред.) Володимир Зеленський підпишуть історичну Угоду про безпеку між Великою Британією та Україною, ясно даючи зрозуміти, що ми завжди підтримуватимемо захист України та її народу. Велика Британія стане першою країною G7, яка зробила це, - йдеться в заяві.

Крім того, пакет на суму 2,5 млрд фунтів стерлінгів включає в себе передачу Україні зброї, обладнання та навчання. Велика Британія також оголосила про додаткове фінансування для зміцнення енергетичної інфраструктури України та доставки гуманітарної допомоги.

Це включає виробництво тисяч військових дронів, що дозволить продовжувати захищати українців і давати відсіч російським загарбникам, - уточнюють у прес-службі прем'єра.

Угода Ріші Сунака з Володимиром Зеленським є важливим сигналом підтримки України з боку Великої Британії. Вона також є символом того, що G7 продовжує стояти на боці України в її боротьбі проти російської агресії.

Від початку цього конфлікту британський народ підтримував Україну. Ця підтримка не ослабне, - констатують у заяві.

Нагадаємо, Британія передасть Україні найбільшу в історії партію безпілотників.