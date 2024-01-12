Росіяни скинули авіабомбу на будинок в Авдіївці: є загиблий [ Редагувати ]
Російські війська скинули авіабомбу на житловий будинок у Авдіївці Донецької області 12 січня. Загинув молодий чоловік.
Про це заявив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Близько 13 години росіяни скинули на місто керовану авіабомбу - поцілили у житлову забудову і вбили 28-річного чоловіка", - розповів він.
Крім того, за словами голови ОВА, ворог із "Градів" обстріляв Нью-Йорк - там обійшлося без постраждалих.
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