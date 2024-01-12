Україна і Британія підписали угоду про гарантії безпеки

Україна сьогодні, 12 січня, підписала з Британією угоду у сфері безпеки.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.

Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року. Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Ця угода покликана стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією.

Угода між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю формалізує підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжуватиме надавати безпеці України, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовкою, а також оборонно-промисловим співробітництвом.

The Guardian пише, що угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.