Україна і Британія підписали угоду про гарантії безпеки [ Редагувати ]
Україна сьогодні, 12 січня, підписала з Британією угоду у сфері безпеки.
Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав із прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком угоду у сфері безпеки між Україною та Великою Британією.
Країни "Великої сімки" домовилися надати Україні двосторонні гарантії безпеки на саміті НАТО у Вільнюсі минулого року. Велика Британія є першою країною, яка уклала остаточну угоду. Ця угода покликана стати першим кроком у розвитку непохитного столітнього партнерства між Україною та Великою Британією.
Угода між Великою Британією та Україною про безпекову співпрацю формалізує підтримку, яку Велика Британія надавала і продовжуватиме надавати безпеці України, включно з обміном розвідданими, кібербезпекою, медичною та військовою підготовкою, а також оборонно-промисловим співробітництвом.
The Guardian пише, що угода діятиме доти, доки Україна не вступить до НАТО.
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