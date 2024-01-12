Британія зобов'язалась виділити Україні понад 5 млрд доларів [ Редагувати ]
Британія зобов'язалась надати Україні близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів (5,12 млрд доларів) фінансової допомоги.
Про це повідомляється в Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.
"Сполучене Королівство на сьогодні взяло на себе зобов'язання надати близько 4,2 млрд фунтів стерлінгів фіскальної підтримки та понад 640 млн фунтів стерлінгів", - йдеться в угоді.
За умовами договору гроші будуть направлені на гуманітарну, стабілізаційну, відновлювальну та реформаторську допомогу для задоволення невідкладних потреб України.
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