Україна поки не має комплексного захисту неба від російських атак. Зокрема, не вистачає систем, здатних збивати балістику.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.

"Щодо систем ППО: тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем інших радіусів дії", - зазначив президент.

За його словами, системи ППО поступово доставляють до України. Частина з них у дорозі, а про ще одну частину вже є домовленості.