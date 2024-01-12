Зеленський про українську ППО: рано говорити, що є комплексний захист неба [ Редагувати ]
Україна поки не має комплексного захисту неба від російських атак. Зокрема, не вистачає систем, здатних збивати балістику.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком.
"Щодо систем ППО: тут рано говорити про те, що у нас є комплексний захист нашої держави. Не вистачає систем Patriot, не вистачає відповідних систем інших радіусів дії", - зазначив президент.
За його словами, системи ППО поступово доставляють до України. Частина з них у дорозі, а про ще одну частину вже є домовленості.
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