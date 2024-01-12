У Сомалі бойовики захопили екіпаж гелікоптера місії ООН, серед яких були українці. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"МЗС України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом із українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - написав дипломат.

Гелікоптер належить українській приватній компанії, яка виконувала контракт на перевезення на замовлення ООН.

Посольство України в Кенії та Постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

Українські дипломати з'ясовують усі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюють зв'язок з компанією-власником гелікоптера задля координації дій.

Нагадаємо, 12 січня президент Зеленський повідомив, щоу полоні єменських хуситів перебувають четверо українських моряків.