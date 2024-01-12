На Миколаївщині військовий застрелив свого командира, а потім наклав на себе руки. Про це розповів керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, повідомляє "Укрінформ".

Подія сталася 7 січня. Військовослужбовець близько шести разів вистрелив у заступника командира роти з власного автомата, унаслідок чого той помер. Потім військовослужбовець застрелився сам.

Інші обставини події встановлюються, тривають допити свідків.

За даними місцевих ЗМІ, трагедія сталася у селищі Березнегувате. Старшина роти розстріляв з автомата заступника командира роти, а потім застрелився сам. Військовий вистрілив у командира 6 разів.

Між головним сержантом стрілецької роти стрілецького батальйону, якому було 45 років, та заступником командира роти з морально-психологічного забезпечення, якому було 32 роки, стався конфлікт на ґрунті особистої неприязні.

Під час конфлікту сержант кілька разів вистрілив у заступника командира роти з автомата АК-74. Практично одразу після цього сержант з того ж автомата вистрілив собі в голову.

Сержант, який відкрив вогонь, був мобілізований 26 лютого 2022 року, а заступник командира роти з морально-психологічного забезпечення проходив службу за контрактом, він був випускником Київського інституту імені Шевченка.