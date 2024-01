War is not over: Українські військові заспівали різдвяні хіти та нагадали світові про війну (відео)

Українські військові обрали 4 легендарні пісні, усі - справжні символи свят. У кожній замінили декілька слів. Наприклад, у композиції Джона Леннона замість "war is over" ("війна завершилась") звучить "war is not over" ("війна не завершилась")