У Львові одноразово виплачуватимуть 50 тисяч гривень тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою. Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.

Десантно-Штурмові війська та морська піхота мають специфічні завдання - "проламувати" оборону ворога.

"Тож якщо туди люди приходитимуть самі, усвідомлено, то від міста така мотивація є дуже важлива. Ми не очікуємо одразу великих результатів, але це вже щось", - пояснює начальник Галицько-Франківського Центру комплектування Львова, полковник Сергій Кучинський.

Представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець теж наголошує на тому, що "усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати сили мотивованими людьми - це прекрасно, і такі ініціативи від міста є добрими".

Управління соцзахисту Львівської міської ради вже працює над порядком надання одноразової виплати, і на найближчому пленарному засіданні сесії це питання розглянуть депутати.

Нагадаємо, мешканцям Києва, яких мобілізують після 1 грудня, виплачують 30 000 грн.