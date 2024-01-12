У Львові платитимуть 50 000 грн тим, хто підпише контракт з ДШВ чи з морською піхотою [ Редагувати ]
У Львові одноразово виплачуватимуть 50 тисяч гривень тим, хто перебуває на військовому обліку на території Львівської міської територіальної громади та підписав контракт з військовими частинами десантно-штурмових військ та морською піхотою. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.
50 тисяч гривень від громади Львова кожному, хто вирішив підписати контракт із військовими частинами Десантно-Штурмових військ та морською піхотою.
Таке рішення прийняли сьогодні на Виконкомі. Нехай це буде додатковою мотивацією та підтримкою для наших хлопців та дівчат, які вирішили стати на захист України.
Десантно-Штурмові війська та морська піхота мають специфічні завдання - "проламувати" оборону ворога.
"Тож якщо туди люди приходитимуть самі, усвідомлено, то від міста така мотивація є дуже важлива. Ми не очікуємо одразу великих результатів, але це вже щось", - пояснює начальник Галицько-Франківського Центру комплектування Львова, полковник Сергій Кучинський.
Представник Міністерства оборони України Олексій Бежевець теж наголошує на тому, що "усі засоби, які дозволяють належним чином комплектувати сили мотивованими людьми - це прекрасно, і такі ініціативи від міста є добрими".
Управління соцзахисту Львівської міської ради вже працює над порядком надання одноразової виплати, і на найближчому пленарному засіданні сесії це питання розглянуть депутати.
Нагадаємо, мешканцям Києва, яких мобілізують після 1 грудня, виплачують 30 000 грн.
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