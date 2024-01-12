Центр Житомира залишився без світла [ Редагувати ]
Центральні вулиці Житомира ввечері 12 січня залишилися без електропостачання, знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Про це повідомила міська рада.
Працюють енергетики Обленерго та комунальники. Струм у шість ТП вже у процесі відновлення. Всі інші адреси відпрацюють у межах години-двох.
Аварійне відключення сталось о 16:38, повідомляє АТ "Житомиробленерго".
Мер Житомира Сергій Сухомлин запевняє, що за "півтори-дві години і все владнають".
Зараз у місті знеструмлено 21 трансформаторну підстанцію. Працюють енергетики Обленерго та комунальники. Півтори-дві години і все владнають. Шість ТП вже відпрацювали. Не забувайте економити. І заощаджувати.
Що стало причиною аварії не повідомляється.
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