У Зеленодольську Дніпропетровської області троє підлітків забили до смерті свого 18-річного товариша. Про це повідомила поліція області.

Злочин стався 10 січня в одній з квартир у міста Зеленодольськ Криворізького району. Конфлікт між знайомими переріс у бійку, внаслідок якої 18-річний хлопець помер.

Між парубками виникла словесна сварка, в результаті якої підозрювані завдали тілесних ушкоджень руками та ногами знайомому. Потім заволоділи його мобільним телефоном та втекли з місця події. Від отриманих травм потерпілий помер.

Правоохоронці затримали 16-ти та 17-ти річних нападніків.

Слідчими за погодженням з Криворізькою центральною окружною прокуратурою злочинцям повідомили про підозру за ч.4 ст.187 (розбій) та ч. 2 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті) Кримінального кодексу України. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Дніпрі заарештували сімох підлітків через вбивство бездомної жінки та жорстоке побиття двох безхатьків.