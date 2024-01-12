Україні потрібно більше авіації, підійшли б штурмовики А-10 Thunderbolt - Сирський [ Редагувати ]
Україні потрібно більше авіації від західних союзників, військові розглядають штурмовики А-10 Thunderbolt. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті.
Генерал уточнив, що А-10 Thunderbol могли б підтримувати операції сухопутних військ.
Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті.
За словами Сирського, допомогти ЗСУ на передовій також можуть ударні гелікоптери, зокрема AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra і UH-60 Black Hawk.
Fairchild Republic A-10 Thunderbolt - американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. Він був прийнятий на озброєння у 1976 році.
A-10 Thunderbolt є єдиним літаком ВПС США, призначення якого в тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку. З A-10 можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.
Американці використовували A-10 Thunderbolt у низці військових операцій, зокрема під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.
Штурмовик A-10 Thunderbolt
Нагадаємо, Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16.
по темі
Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16
Бомбардувальник B-1B Lancer виконував тренувальну місію. Літак розбився під час посадки. На борту були чотири члени екіпажу, всі вони встигли катапультуватися
На Маріупольському напрямку знищено російський бомбардувальник Су-34
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що союзники передали Україні далекобійну зброю, яка може використовуватися для знищення російської авіації та гелікоптерів
Ще один російський полонений розкрив таємницю