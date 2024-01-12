Україні потрібно більше авіації від західних союзників, військові розглядають штурмовики А-10 Thunderbolt. Про це в інтерв'ю Reuters заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Я б говорив про A-10 як про один із варіантів, якщо їх нам дадуть... Це не нова машина, а надійна, яка зарекомендувала себе у багатьох війнах, має широкий спектр озброєнь для знищення наземних цілей на допомогу піхоті.

Генерал уточнив, що А-10 Thunderbol могли б підтримувати операції сухопутних військ.

Він призначений для знищення наземних цілей: танків, артилерії... Всього, що протистоїть піхоті.

За словами Сирського, допомогти ЗСУ на передовій також можуть ударні гелікоптери, зокрема AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra і UH-60 Black Hawk.

Fairchild Republic A-10 Thunderbolt - американський одномісний, дводвигунний, прямокрилий реактивний літак, призначений для безпосередньої повітряної підтримки наземних сил. Він був прийнятий на озброєння у 1976 році.

A-10 Thunderbolt є єдиним літаком ВПС США, призначення якого в тому, щоб забезпечувати безпосередню авіаційну підтримку. З A-10 можна запускати керовані ракети проти авіації та наземних цілей, некеровані ракети та авіабомби.

Американці використовували A-10 Thunderbolt у низці військових операцій, зокрема під час війни в Афганістані та операції НАТО в Сербії.

Штурмовик A-10 Thunderbolt

Нагадаємо, Данія перенесла на другий квартал цього року відправлення Україні перших шести американських винищувачів F-16.