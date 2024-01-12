Верховна Рада підготувала поправки до законопроекту про мобілізацію, який повернули до Кабінету міністрів. Терміни подачі нового проєкту закону поки невідомо. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів голова фракції "Слуга народу" Давида Арахамія.

Він додав, що у Комітеті з нацбезпеки багато уваги присвятили темі навчання мобілізованих. Парламент хоче, аби в новому законі була норма про обов'язковий навчальний курс.

Ми багато уваги присвятили підвищенню рівня навчання в учбових центрах, тому що ми багато отримуємо історій, коли людину мобілізували, він навчився нібито, має пройдений курс, на передовій, а потім виявляється, що вони одну гранату кинули і більше немає ніяких навичок. Таким чином ми не будемо більше пропускати. Прямо в законі в рекомендаціях записали, що це має бути обов'язковий курс. Ненавчені солдати - це російська модель, ми не хочемо таку модель застосовувати в Україні.

Голова франції "Слуга народу" наголосив, що в Україні було кілька хвиль мобілізації, які не були такими резонансними як ця. За словами Арахамії, Рада розуміє запит військового командування і готова йти назустріч. Але не всі норми можуть бути підтримані. Якісь положення прямо порушують права людини, якісь не є оптимально сформульовані.

Ми сказали про інвалідів - ми не допустимо того, щоб інваліди 3 групи могли йти до призову, тому що там багато людей, які не мають одного з органів, чи хворі на туберкульоз. Навіщо це в армії?

Є питання і до пропозиції розсилати повістки електронною поштою.

Взагалі не можна обговорювати, яким чином, надіславши повістку, починається кримінальна відповідальність за ухиляння, хоча людина може просто не мати такого доступу.

Нагадаємо, президент Зеленський 19 грудня заявив, що у Генштабі його переконують мобілізувати ще 500 тисяч людей.

За кілька днів уряд вніс до Верховної Ради законопроект щодо поліпшення системи мобілізації та військового обліку. Він передбачає зменшення вікового порогу мобілізації з 27 до 25 років, призивати до армії інвалідів і скоротити перелік категорій, які не підлягають мобілізації та мають відстрочку.

У Кабінеті міністрів готують оновлену процедуру бронювання працівників, яка увійде до пакетних змін щодо мобілізації.