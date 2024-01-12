Військова агресія росії проти України може тривати й у 2025 році. Про це в інтерв'ю румунському телеканалу Digi 24 заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане. При цьому він наголосив, що країни НАТО продовжать надавати підтримку Україні для забезпечення обороноздатності країни.

Мій заклик - готуватися до довгої війни, вона продовжуватиметься. (Її завершення - ред.) не відбудеться у 2024 році, можливо, навіть у 2025-му. Ми ніде не бачимо військової здатності здобути вирішальну перемогу тим чи іншим способом. Ми очікуємо на затяжну війну з невеликими наступами, контрнаступами, з завоюванням і втратою територій.

За словами Мірча Джоане, у НАТО впевнені, що Конгрес США таки схвалить фінансування України в 2024 році. Він також зазначив, що не бачить проблем, які можуть виникнути у союзників України щодо фінансової допомоги Києву.

У нас надзвичайно енергійна та позитивна розмова з оборонною промисловістю, яка виробляє техніку подвійного призначення, бо нам потрібні не лише боєприпаси та артилерія, нам також потрібні технології, кіберпростір. Для цього НАТО ухвалило у Вільнюсі план дій з військового виробництва, який є орієнтиром.

На липневому саміті НАТО у Вільнюсі у 2023 році країни-члени альянсу ухвалили довгострокову програму підтримки для України, яка передбачає, зокрема, $500 млн на рік для модернізації української армії та повного переходу на стандарти НАТО. Крім того, країни домовилися спростити шлях вступу України до НАТО.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що про демобілізацію військових можна буде говорити лише після закінчення війни.