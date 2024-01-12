Кількість виявлених випадків захворювання на онкологію зросла до 107,8 випадків на 100 тис. населення віком до 50 років. Цей показник на 12,8% вищий, ніж 20 років тому. Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на дослідження у науковому журналі BMJ Oncology.

Представник онкологічного центру Memorial Sloan Kettering Андреа Черчек заявила:

Ймовірно, має вплив зміна довкілля, нашої їжі, складу ліків або щось, що ми ще не ідентифікували.

Інші дослідники у матеріалі для BMJ Oncology підтвердили, що кількість молодих людей, які хворіють на рак, постійно зростає. Причини цієї тенденції наразі невідомі.

Однак вчені виявили, що, наприклад, споживання газованих напоїв у підлітковому віці, малоактивний спосіб життя та пологи за допомогою кесаревого розтину підвищують ризик появи онкології.

Вчені також попереджають про підвищені ризики онкології після прийому деяких антибіотиків, антидепресантів або зараження рідкісними інфекціями.

Найвищі показники появи раку у людей до 50 років, як передає WSJ, зафіксовано у Північній Америці, Західній Європі та Австралії.

Раніше "Подробиці" писали про те, що на Львівщині у чоловіка виявили чотири види раку.