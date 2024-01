Французький фігурист Адам Сяо Хім Фа здобув перемогу на чемпіонаті Європи з фігурного катання. Змагання відбуваються у Каунасі.

Французький фігурист за підсумками двох програм набрав 276,17 бала (94,13 за коротку + 182,04 за довільну). Під час прокату довільної програми Сяо Хім Фа виконав сальто назад (бекфліп), через що його оштрафували на два бали. Цей стрибок заборонений правилами.

They call him SLAY. Adam SLAY Him Fa. 🔥



With extraordinary tricks Adam Siao Him Fa 🇫🇷 claims the European Champion Title in Kaunas, 🇱🇹 #FigureSkating #EuroFigure pic.twitter.com/RohN7IQQAX