Французький фігурист Сяо Хім Фа став дворазовим чемпіоном Європи після "забороненого" стрибка (відео) [ Редагувати ]
Французький фігурист Адам Сяо Хім Фа здобув перемогу на чемпіонаті Європи з фігурного катання. Змагання відбуваються у Каунасі.
Французький фігурист за підсумками двох програм набрав 276,17 бала (94,13 за коротку + 182,04 за довільну). Під час прокату довільної програми Сяо Хім Фа виконав сальто назад (бекфліп), через що його оштрафували на два бали. Цей стрибок заборонений правилами.
They call him SLAY. Adam SLAY Him Fa. 🔥— ISU Figure Skating (@ISU_Figure) January 12, 2024
With extraordinary tricks Adam Siao Him Fa 🇫🇷 claims the European Champion Title in Kaunas, 🇱🇹 #FigureSkating #EuroFigure pic.twitter.com/RohN7IQQAX
Адам Сяо Хім Фа став лише третім фігуристом в історії, який зробив бекфліп на офіційних змаганнях. Його офіційно заборонили у 1976 році після першого виконання на Олімпіаді.
Незважаючи на те, що судді зняли з француза два бали, він все одно став чемпіоном з перевагою у майже 20 балів над другим місцем. Адам Сяо Хім Фа став лише третім фігуристом в історії, який зробив бекфліп на офіційних змаганнях. Його офіційно заборонили у 1976 році після першого виконання на Олімпіаді.
Друге місце посів естонець Олександр Селевко (256,99; 90,05 + 166,94), третім став італієць Маттео Ріццо (250,87; 80,43 + 170,44).
Сяо Хім Фа 22 роки. Він вдруге поспіль виграв чемпіонат Європи. Також спортсмен є дворазовим чемпіоном Франції (2023, 2024), переможцем Гран-прі Франції (2022, 2023) та Китаю (2023). Цього сезону він посів четверте місце у фіналі Гран-прі.
Змагання на чемпіонаті Європи завершаться 13 січня. Жінки представлять довільні програми, дуети - довільний танець.
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