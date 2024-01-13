Повітряна тривога охопила всю Україну: росія випустила ракети [ Редагувати ]
Російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України.
За даними Повітряних сил ЗСУ, війська рф випустили територією країни крилаті ракети з бомбардувальників Ту-95. Пуски виготовлялися з району Каспійського моря.
В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Її оголосили через входження крилатих ракет в повітряний простір України.
Також у Кропивницькому було чути вибухи. Про це повідомило "Суспільне".
Крім того, вибухи лунали у Кременчуці.
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