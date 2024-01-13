Сполучені Штати Америки завдали додаткового удару по силах єменських хуситів у п'ятницю 12 січня. Це сталося через 24 години після першого удару Великої Британії та США.

Про це повідомляють Reuters та Sky News.

Останній удар, нанесений з корабля ВМС США, був націлений на радар хуситів. Інфраструктура радарів була ключовою метою у військових зусиллях США щодо припинення атак хуситів у Червоному морі.

Раніше у п'ятницю управління морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявило, що отримало повідомлення про два невеликі човни, що прямували за судном більше години. За даними агентства, жодної зброї помічено не було, але "підозріле наближення" сталося в районі за 80 морських миль на південний схід від Адена в Ємені.

Телеканал руху хуситів "Аль-Масіра" повідомив, що Сполучені Штати та Великобританія здійснили нальоти на столицю Ємену Сану.

Повторна атака відбулася лише через 24 години після того, як американські та британські літаки, кораблі і підводні човни за ніч завдали десятки авіаударів по всій країні, щоб помститися підтримуваним Іраном силам хуситів за місяці нападів на судноплавство в Червоному морі.

Нагадаємо, Збройні формування Великобританії та Сполучених Штатів завдали стратегічних ударів проти хуситів, отримуючи активну підтримку від Австралії, Бахрейну, Канади і Нідерландів.