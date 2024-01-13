Уранці 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. У Кременчуцькому районі впала одна ракета.

За словами очільника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, постраждалих внаслідок удару немає. Однак пошкоджено господарчу споруду. Наразі на місці працюють профільні фахівці.

Вранці росіяни здійснили ракетний обстріл України. Ворог атакував і Полтавщину зокрема. На подвірʼя одного з приватних будинків у Кременчуцькому районі упала ракета, яка не розірвалася, - йдеться у повідомленні.

Крім того, Пронін повідомив, що у небі над Полтавщиною працювала протиповітряна оборона України. Вона відбила кілька ракет, які були випущені з території росії.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вранці, 13 січня, зробили чергову спробу масованого ракетного удару територією України.