Новопризначений міністр закордонних справ Франції прямує до Києва [ Редагувати ]
Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 13 січня прибуде до Києва. Це його перший офіційний візит в Україну.
Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.
Стефан Сежурне 13 січня 2024 року вирушить у свій перший закордонний візит до Києва, щоб підтвердити нашу незмінну підтримку України в Європі, - йдеться у повідомленні.
#Ukraine | @steph_sejourne se rendra pour sa première visite à l'étranger à Kiev, le 13 janvier 2024, pour rappeler notre soutien durable à 🇺🇦 en Européens.— France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 12, 2024
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Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив на посаду прем'єр-міністра - 34-річного Габріеля Атталя, який став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки. Вперше в історії премʼєром став відкритий гомосексуал.
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