Новопризначений міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне 13 січня прибуде до Києва. Це його перший офіційний візит в Україну.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Франції.

Стефан Сежурне 13 січня 2024 року вирушить у свій перший закордонний візит до Києва, щоб підтвердити нашу незмінну підтримку України в Європі, - йдеться у повідомленні.

#Ukraine | @steph_sejourne se rendra pour sa première visite à l'étranger à Kiev, le 13 janvier 2024, pour rappeler notre soutien durable à 🇺🇦 en Européens.



➡️ https://t.co/7KV6xQmj58 pic.twitter.com/Odern64i5i — France Diplomatie🇫🇷🇪🇺 (@francediplo) January 12, 2024

Нагадаємо, Президент Франції Емманюель Макрон 9 січня призначив на посаду прем'єр-міністра - 34-річного Габріеля Атталя, який став наймолодшим головою уряду в історії П'ятої республіки. Вперше в історії премʼєром став відкритий гомосексуал.