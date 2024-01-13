Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який відбудеться в Давосі з 15 по 20 січня 2024 року.

Про це повідомляє "Європейська правда".

16 січня Зеленський виступить із промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.

Увечері того ж дня в Давосі відбудеться відкриття проєкту фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участі топпосадовців, включно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Не виключена участь Володимира Зеленського і в цьому заході.

Візит Зеленського до Давосу є важливим сигналом підтримки України з боку міжнародної спільноти. Він також дасть можливість президенту України виступити перед світовими лідерами та обговорити з ними ситуацію в Україні та її наслідки для світової безпеки.

Нагадаємо, 14 січня у швейцарському місті Давос відбудеться чергова зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру.