У Давосі анонсували візит Зеленського [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який відбудеться в Давосі з 15 по 20 січня 2024 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
16 січня Зеленський виступить із промовою на панелі "Досягнення безпеки та співробітництва у фрагментованому світі". Разом із ним у панелі братимуть участь виконавчий директор Всесвітнього економічного форуму Клаус Швааб та президент ВЕФ Бьорге Бренде.
Увечері того ж дня в Давосі відбудеться відкриття проєкту фонду Пінчука Deciding Your Tomorrow за участі топпосадовців, включно з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Не виключена участь Володимира Зеленського і в цьому заході.
Візит Зеленського до Давосу є важливим сигналом підтримки України з боку міжнародної спільноти. Він також дасть можливість президенту України виступити перед світовими лідерами та обговорити з ними ситуацію в Україні та її наслідки для світової безпеки.
Нагадаємо, 14 січня у швейцарському місті Давос відбудеться чергова зустріч радників із національної безпеки та зовнішньої політики щодо імплементації української Формули миру.
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