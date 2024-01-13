У суботу, 13 січня, російська окупаційна армія під час повітряної тривоги вдарила ракетами по Дніпру. Сталися влучання.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Суботній ранок видався нелегким. Маємо прильоти у Дніпрі. Яких збитків завдали удари, зараз уточнюємо. Та найголовніше завжди – люди. На щастя, всі цілі. Минулося. Дякую оборонцям неба! Їхня робота допомогла уникнути більших наслідків. Неспокійно й на Нікопольщині. Агресор не вгамовується, знову б'є по району. Російські злочинці відповідатимуть за все, що скоїли на українській землі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уранці 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. У Кременчуцькому районі впала одна ракета.