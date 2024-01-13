Скільки повітряних цілей збила ППО під час масованої атаки [ Редагувати ]
У ніч на 13 січня 2023 року противник завдав ракетного удару по Україні, застосувавши крилаті, аеробалістичні, балістичні, авіаційні, зенітні керовані ракети та ударні БплА.
Повітряні Сили оприлюднили звіт.
Сили ППО збили 7 з 12 крилатих ракет X-101. Проте, рашисти використовували й інші цілі, трохи детальніша статистика щодо них:
- 0/3 БПЛА «Shahed».
- 0/13 балістичних ракет (С-300, С-400, Іскандер-М).
- 0/6 надзвукових ракет Х-47М2 «Кинджал».
- 0/6 надзвукових ракет Х-22/32.
- 1/6 керованих авіаційних ракет Х-59/31П.
Зазначається, що понад 20 усіх перелічених засобів повітряного нападу, що не потрапили в статистику збитих, не досягли своїх цілей, внаслідок активної протидії засобами РЕБ.
Нагадаємо, уранці 13 січня російські окупанти завдали ракетного удару по Полтавській області. У Кременчуцькому районі впала одна ракета.
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