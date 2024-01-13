Розкрадання на понад 10 мільярдів гривень. Виявлено порушення на таку суму аудиту Міноборони. Очільник відомства Рустем Умєров пообіцяв, що боротьба зі зловживанням триватиме.

Огляд найрезонансніших корупційних скандалів останніх днів - у наступному сюжеті.

- З останніми новинами я розумію, що ворог знаходиться всередині країни. Заробляють гроші на крові в той час, коли ми віддаємо своє життя та здоров'я.

Максим Несміянов, військовослужбовець:

У нас є великі потреби, які ми закриваємо через волонтерів, особисті кошти… Виживаємо. А паралельний світ купує за вкрадені гроші в армії маєтки.. Ви розумієте, це дикість.

Розікрав ЗСУ на понад мільярд й планував відкупитись хабарем. Наприкінці грудня ДБР затримало львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, скандального і найбільшого постачальника Міноборони, який пропонував топпосадовцю Держбюро - 500 тисяч доларів США.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:

Хабар пропонувався за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування кримінального провадження.

Впровадження було відкрите за фактом "оборудок із закупівлями одягу і білизни для ЗСУ". Як стверджує слідство, будівельні підприємства, підпорядковані Гринкевичу, виграли 23 тендери на 1,5 мільярда гривень на постачання Міноборони одягу. Неякісного, за завищеними цінами, із запізненням, зі зривом угод і повним невиконанням контрактів.

Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань:

За попередніми оцінками, сума збитків може сягати понад 1 млрд грн.

Горе-бізнесмен перебуває під вартою із можливістю внесення застави в 429 млн грн. Суд заарештував нерухоме майно, автівки преміумкласу, які перебувають у власності сім'ї бізнесмена, а також майно та рахунки підконтрольних йому компаній.

Олексій Буряченко кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад":

Насправді змінити профіль юридичній особі, скажімо так, з будівельної діяльності на постачання чи продуктів харчування, чи одягу немає жодних проблем. Просто подається через електронний кабінет заявка на додаткові КВЕДи. Багатомільйонну взятку не взяв працівник Державного бюро розслідувань. Як на мене, це надзвичайно якісний показник роботи цього правоохоронного органу.

У Міністерстві оборони заявили: розривають контракти з компаніями Гринкевичів й тісно співпрацюють з правоохоронними органами.

Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України:

Міноборони проводить аудит всіх договорів. Це щоб переконатись, чи немає договорів із компаніями, які належать, як ви зазначали, афілійованими до Гринкевичів. А також можу сказати, що ми ж перевіряємо й інші контракти. І були контракт по речовому майну. І вже, скажімо так, є деякі посадові особи, які знаходяться в СІЗО, і їм вже вручені підозри.

Зокрема нову підозру вручили колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову за фактом закупівлі ще однієї партії неякісних бронежилетів на понад 948 млн грн, йдеться в повідомленні ДБР. Нагадаємо, експосадовець разом зі спільниками підозрюють також у розтратах на сотні мільйонів гривень на закупівлі неякісних бронежилетів, а також майже мільярда гривень на постачанні непридатної військової форми для ЗСУ. Загалом за останні 4 місяці в Міністерстві оборони було виявлено фінансових порушень та ризиків втрати активів на понад десять мільярдів гривень!

Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України:

Наприклад, 4 з половиною млрд грн - це було неефективне управлінське рішення під час закупівлі продуктів харчування. Це в 1-му півріччі 23-го року. Там ціни були завищені. 1,4 млрд грн - це авто та інша гуманітарна допомога, яку перевізники на кордоні декларували як гуманітарну допомогу військовим частинам, але у частини воно так і не дійшло. І найважливіше, що Міноборони власноруч передає всі матеріали за такими справами правоохоронцям. Тобто ми самі формуємо доказову базу, яка потім стає частиною резонансних розслідувань.

У Міноборони наголошують: рішуче налаштовані на повне очищення системи від корупції в рамках закону. Зокрема через "будівництво нової архітектури закупівель", яка буде здійснюватися двома спеціально створеними агенціями: Держоператором тилу та Агенцією оборонних закупівель. За стандартами НАТО і виключно в українських виробників.

Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник "Міжнародної асоціації малих громад":

Я думаю потрібно більше використовувати стандарти НАТО, і не боятися тих закупівель, які не мають елементів державної таємниці - і все ж таки їх публікувати. Ми чудово розуміємо, що коли все закрити вуаллю воєнного стану, і все закрито грифом "таємно" - це ідеальне прикриття для тих, хто нечесно буде намагатися зреалізувати ті чи інші корупційні схеми.

Дмитро Кліменков, заступник міністра оборони України:

Ми звісно презентуємо її, цю агенцію, суспільству зі структурою та її принципами, підходами. Бо тут немає нічого таємного. Номенклатура, яку ми закуповуємо - таємність. От як працює компанія, в якій спосіб, яка наглядова рада - це ми будемо презентувати суспільству, антикорупційні ради, і тільки так ми будемо діяти.