У москві спалахнула будівля "Сбербанку" [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, пожежа в москві виникла у необлаштованому будинку з кількома поверхами. За інформацією, яку розголошують у мережі, це непризначений для проживання об'єкт, який раніше асоціювався із "Сбербанком".
Про це повідомляють російські Telegram-канали.
Пожежа сталася на зранку 13 січня у недобудованій будівлі на Кутузовському проспекті. У мереж пишуть, що це будівля "Сбербанку" росії.
В інших джерелах повідомляють, що спалахнув склад на першому поверсі багатоповерхівки, яка будується.
Вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів і переходить на другий поверх. Там нібито розташований ще один склад - з лакофарбовими матеріалами.
Нагадаємо, у Бєлгороді повідомляють про нові руйнування від обстрілів.
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