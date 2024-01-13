У суботу, 13 січня, пожежа в москві виникла у необлаштованому будинку з кількома поверхами. За інформацією, яку розголошують у мережі, це непризначений для проживання об'єкт, який раніше асоціювався із "Сбербанком".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Пожежа сталася на зранку 13 січня у недобудованій будівлі на Кутузовському проспекті. У мереж пишуть, що це будівля "Сбербанку" росії.

В інших джерелах повідомляють, що спалахнув склад на першому поверсі багатоповерхівки, яка будується.

Вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів і переходить на другий поверх. Там нібито розташований ще один склад - з лакофарбовими матеріалами.

Нагадаємо, у Бєлгороді повідомляють про нові руйнування від обстрілів.