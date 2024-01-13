Попри сніг та морози росіяни невпинно продовжують штурмувати позиції біля Бахмуту. Там ворог намагається повернути втрачену влітку висоту і вийти на напрямок "Часів Яр - Костянтинівка". Канал Сіверський Донець - Донбас став природною перешкодою для окупантів, і зараз наші вояки не дають ворогові перейти його.

Детальніше про роботу наших захисників - у репортажі Станіслава Кухарчука.

Ніч! Пора глухої темряви на фронті - час інтенсивних переміщень. З позицій вивозять поранених, а в окопи завозять боєкомплект, продукти й міняють людей. Вийшовши з бліндажа після відпочинку, Роман вдягає засоби захисту. На вулиці розвиднілось, а значить ворог підняв у небо дрони.

Два лишних отверстия в теле появилось из-за скидов, поэтому неприятная ситуация… Да и бороться с ними как-то сложновато.

Вибухи на бруствері окопу свідчать про те, що і росіяни прокинулися. Попри 20-градусний мороз, війна на Бахмутському напрямку своєї інтенсивності не втратила. Лише воювати стало трохи складніше, каже Роман. Замерзає все, навіть вода у бліндажі. Розтоплюючи крижину для ранкової кави, чоловік мимоволі згадує, що це вже друга його воєнна зима на Донбасі. Сам він родом із Балаклеї Харківської області.

Роман - військовослужбовець 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу:

Я и в окупации чуть-чуть побыл, и в подвальчике чуть-чуть посидел, рука у меня отказала, а потом, как только освободили Балаклею, 8 сентября пошел сразу… Вопросов у меня много накопилось, долги надо возвращать.

Борги росіянам Роман вертає у складі одеської 28 бригади імені Лицарів Зимового Походу. Влітку минулого року на цих позиціях стояли росіяни й з висот контролювали все навкруги. Зараз ворог активно намагається повернути втрачене, але українці стоять непохитною стіною.

Позивний "Ніндзя" - військовослужбовець 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу:

Трошки є зміни. Ворог провел ротацию, более подготовленные войска зашли, больше активничают, у них ФПВ, прицельнее начали работать артилерией, АГС.

Такі перестрілки на цих позиціях відбуваються по кілька разів на день. Росіяни намацують лінію нашої оборони та нарощують сили. Хоча і наші бійці без відповіді таке нахабство не залишають.

За даними розвідки, на цей напрям росіяни завели елітну бригаду морської піхоти, і та намагається просунутися на максимально близьку дистанцію до наших позицій.

Они вот как-раз окапываются за каналом, метров 200, нельзя им дать закрепится… Поэтому стараемся их максимально вылавливать на подходах

Ситуація на цій ділянці напружена, констатують хлопці. Не маючи змоги атакувати контрольовані підрозділом висоти, росіяни намагаються їх обходити з флангів. Штурми відбуваються щодня…

Євген - військовослужбовець 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу:

Сусіди - справа, сусіди - зліва постійно, тобто ми, як фортеця для них - ми фіксуємо зліва противника, справа, і не даємо змогу просуватись до наших сусідів.

Ця ділянка фронту вкрай важлива, адже, обваливши нашу оборону тут, росіяни зможуть вийти на пряму дорогу до Костянтинівки.

Наш воєнкор Станіслав Кухарчук цього разу працював із бійцями 28-ї бригади імені Лицарів Зимового Походу. Аби цьому підрозділу воювалося легше, команда "Подробиць" спільно з черкаськими волонтерами передала хлопцям три тепловізори. Гроші на них вдалося зібрати завдяки вашим донатам.

Тож долучайтеся й надалі - кожна копійка береже життя українських воїнів і наближає нашу Перемогу. І пам'ятайте: маленьких донатів не буває.

Друзі, ваші донатики ми перетворили на тепловізори для хлопців 28 ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу. Дякую дуже!

Номер картки: 5168 7456 0600 6408 - волонтер Ірина Апілат.