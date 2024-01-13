До Києва прибув новий голова МЗС Франції [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, до столиці України прибув на візит глава Міністерства закордонних справ Франції, Стефан Сежурне.
Про це повідомляється у Twitter-акаунті Міністерства закордонних справ Франції.
Стефан Сежурне прибув до Києва для своєї першої поїздки на місце подій, щоб продовжити французьку дипломатичну діяльність і підтвердити відданість Франції своїм союзникам і цивільному населенню.
Міністр відзначив, що допомога Франції Україні є довгостроковим зобов'язанням.
Майже 2 роки Україна була на передовій, захищаючи свій суверенітет і забезпечуючи безпеку Європи. Допомога Франції є довгостроковою. Це підтверджує те, що я приїхав до Києва у свою першу поїздку.
Раніше ми писали про те, що Сунак приїхав до України, Британія передасть найбільшу партію безпілотників.
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