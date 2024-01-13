Б'ють по базах, аеродромах та радарах. Сполучені Штати завдали ще одного ракетного удару по Ємену. За повідомленням "Ройтерз", головною ціллю удару була радіолокаційна інфраструктура.

Єменські хусити погрожують грізною відповіддю на удари західної коаліції. Щоправда, за добу спромоглися лише на запуск однієї балістичної ракети, яка нікуди не поцілила. Але це не означає, що ситуація стабілізувалася. Найімовірніше, що хуситські повстанці будуть й далі тероризувати судна в Червоному морі. Чому США та Британія наважилися вдарити по наземних цілях в Ємені, і чим загрожує ця ситуація - розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька.

З британської військової бази на Кіпрі підіймаються 4 винищувачі "Тайфун". Одночасно злітають два винищувачі з судна американського авіаносця "Ейзенхауер". Паралельно ракети запускають із бойових кораблів та підводного човна. Під прицілом західної коаліції 60 об'єктів у Ємені. Насамперед вдарили по аеродромах, звідки запускаються ракети та дрони. А також по військових базах, складах зброї та радарах. Вже півтора місяця єменські хусити тероризують судна у Червоному морі. Насамперед безпілотниками.

Тим Кросс, генерал-майор армії Великої Британії у відставці:

Проблема в тому, що дрони дуже дешеві і їх нереально багато. Ракети на дорогих кораблях - дуже дорогі, і в нас їх не так багато. Тож неможливо просто сидіти там і збивати весь підряд. Отже, якщо ви маєте серйозні наміри щодо відповідної ситуації, то потрібно або використовувати повітря, щоб влучати по наземних цілях в Ємені, або використовувати наземні сили. Звичайно, ніхто не хоче відправляти наземні сили в Ємен.

Рішення західної коаліції вдарити по Ємену не стало несподіваним. Хуситів неодноразово попереджали про таку можливість, якщо вони не припинять безчинство на морі. А останньою краплею стала їхня атака на військові кораблі Британії та США – усі 20 балістичних ракет та безпілотників успішно знищили.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Упродовж останнього місяця ми спостерігали значне збільшення кількості атак хуситів на комерційні судна в Червоному морі. Це ставить під загрозу життя невинних людей, руйнує світову економіку, а також дестабілізує регіон. І за цей час ми також відзначили найбільшу за останнє десятиліття атаку на військовий корабель ВМС Британії. Зрозуміло, що така поведінка не може тривати.

Біля Ємену пролягає ключовий маршрут між Європою та Азією. На нього припадає 15% світового судноплавства. Уникання цього морського шляху через загрозу хуситів - додає від 9 до 30 днів транспортування та коштує мільйони доларів. Це може спровокувати новий спалах глобальної інфляції.

Кріс Перрі, офіцер королівського морського флоту Великої Британії у відставці:

Ми бачимо, що три великі контейнерні компанії змінили маршрути своїх кораблів і пішли в обхід країни Південної Африки. Ми також бачимо, як нафта і газ йдуть цим шляхом. Тож з економічного погляду відбувся справжній стрибок на ціну, на доставку та страхування, тому це не рішення. Торговельні кораблі мають абсолютне право на звичайний прохід через цей протокол.

Країни коаліції називають це самообороною, адже під загрозою хуситів усі іноземні судна. Удари США та Британії по хуситах підтримали Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Бахрейн, Південна Корея, Нова Зеландія та Австралія.

Річард Марлз, міністр оборони Австралії:

Це дуже важливо, дії підтримують свободу судноплавства у відкритому морі, підтримують глобальну торгівлю.

Кайса Оллонгрен, міністерка оборони Нідерландів:

Ці удари спрямовані на ситуацію деескалації. Справжньою ескалацією стали напади хуситів на судно. Фактична комерційна торгівля в регіоні припинилася. Тому ситуацію тепер має деескалуватися.

Зараз у коаліції із захисту судноплавства від хуситів - 22 країни світу. Її створили у грудні, і як попередження, США відправили до Червоного моря авіаносну ударну групу, Британія - два есмінці, третій на підході. Ще два фрегати пообіцяли Данія та Греція.

Стюарт Кровфорд, підполковник у відставці, військовий аналітик:

Коли хуліган на шкільному майданчику продовжує бити тебе по голові, то врешті-решт отримує відповідь, і саме це стало зараз. Я усвідомлюю, що США та Британія сподіваються, що цього буде достатньо, щоб зупинити хуситів від майбутніх дій, але я маю дивне передчуття, що це не станеться, і що ми побачимо більше ударів у наступні дні й можливо тижні, поки ситуація не стабілізується.

Після нічних ударів тисячі хуситів зібралися на протест. Вони обіцяють відплату. Зупиняти морський розбій не збираються. Мовляв, таким чином борються з єврейською державою та підтримують людей в Газі. Хоча неодноразово доведено, що цілями хуситів стоять не лише кораблі, пов'язані з Ізраїлем. Ці єменські повстанці - частина так званої "Вісі опору" - антиізраїльського та антизахідного альянсу збройних формувань. Як і "ХАМАС" та "Хезболлу", їх підтримує Іран. Він озброює та навчає бойовиків.

Мелані Гарсон, експерт з міжнародної безпеки та вирішення конфліктів:

Це було зроблено, щоб надіслати дуже, дуже, дуже сильний сигнал, зокрема разом з Іраном. Бо ж зрозуміло, що саме Іран смикає за ниточки. І далі його не зупинили просто присутність Британії та США в Червоному морі, то зараз вони доведуть справжню відданість забезпечення безпеки глобального судноплавства. Це показує, що ми не просто будемо поблизу конфлікту, але й достатньо хоробрі, щоб діяти.

Удари по єменських повстанцях символічні не лише з точки зору судноплавства чи торгівлі. Для країни Близького Сходу це ще одне підтвердження, що Захід стоїть на боці Ізраїлю в його війні з "ХАМАСом".

Західна коаліція запевняє, що більше не збирається наносити ударів по Ємену. Але лише у випадку, якщо терор у Червоному морі припиниться. В ООН непокояться, що це протистояння може перерости в значно більшу регіональну війну.