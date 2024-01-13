"Розсікає наступальні дії ворога": Іван Тимочко про ситуацію на Горлівському напрямку [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" військовослужбовець та голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко розповів про оперативну ситуацію на Горлівському напрямку.
Почнемо з того, що Горлівський напрямок, по великому рахунку, розсікає наступальні дії ворога, якщо брати північніше - це, по суті, Бахмут, якщо брати південніше - це Авдіївка.
"Звичайно, що інтенсивність бойових дій не спадає. Якщо є можливість, бійці які знаходяться тут, надають допомогу нашим побратимам, які займаються обороною, що Бахмута, що Авдіївки. Крім цього, треба утримати позиції тут. Це не дає можливості росіянам власне створити плацдарм для широкого напрямку на Краматорськ, на Словʼянськ і на Дружківку. Окрім цього, та ж ситуація, тут не просто наші війська перебувають в обороні, а при найменшій можливості переходять до контратаки", - сказав він.
Нещодавно нашим військам вдалось захопити один з горлівських териконів, взяти там в полон ворога. Звичайно, що торецький напрямок для ворога був важливий ще з часів АТО, власне спроби покращити свою обстановку тут не припинялись, і не припиняються. На жаль, номінально, поки окупаційні війська тут, вони й не припиняться. Але вони натикаються на оборону, на контратаки наших бійців.
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