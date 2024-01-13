Прикордонники Одещини показали, як ловлять ухилянтів [ Редагувати ]
На автівках, пішки, човнами та просто вплав - як тільки не намагаються втекти з країни так звані ухилянти! Лише на південному напрямку регіональне управління Держприкордонслужби торік затримало понад дві тисячі правопорушників. Більшість - саме чоловіки призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.
Про те, як охороняються ці гарячі ділянки - далі репортаж з Одещини.
Ніч, мороз десять градусів, українсько-молдовський кордон - наряд прикордонслужби патрулює ділянку вздовж контрольно-слідової смуги. Зараз на снігу добре видно, чи були спроби порушити кордон.
Володимир, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:
При патрулюванні, якщо ми бачимо десь якісь сліди - це вже можуть бути сліди правопорушника. Після цього ми виставляємо собачку для відпрацювання сліду, місцевості, де, можливо, перебуває правопорушник - це може бути лісосмуга, чагарник чи якась закинута хатина.
Прикордонники уважно прислуховуються та вдивляються у темряву за допомогою тепловізора. Саме у нічний час незаконно перетнути кордон тут намагаються чоловіки призовного віку. Зазвичай, ховаються у траві, лісосмугах, серед полів та чекають слушного моменту.
Ігор Перегняк, речник Південного регіонального управління ДПСУ:
Правопорушники, як правило, пересуваються групами: група складається або з двох, або з більшої кількості осіб. Найбільша чисельна група, яка була з моменту повномасштабного вторгнення - це кількісно було за один раз шістдесят одна особа.
Та майже щодня прикордонники затримують таких "мандрівників" складають протокол про адмінправопорушення та спрямовують справу до суду.
Анастасія Гаєвська, прессекретарка Білгород-Дністровського загону ДПСУ:
Найпоширенішою схемою являються саме соціальні мережі, тобто особи знаходять в них так званих організаторів незаконного переправлення осіб, до яких вони звертаються за допомогою, і ті надають їм інструкцію їхніх дій. Цінова політика таких мандрівок становить в середньому від трьох до восьми тисяч доларів США.
Жодного шансу порушникам не залишає аеророзвідка. З повітря кордон контролюють потужні дрони - у радіусі до п'ятнадцяти кілометрів.
Вадим, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:
Без використання дрона моніторинг ділянки довжиною десять кілометрів може займати дві або три години, а за допомогою дрону цей час зменшується до хвилин.
Апарати оснащені тепловізійною камерою, що дозволяє у нічний час дуже легко помітити ухилянтів.
Наше завдання - попередити прикордонні наряди, що в тому або іншому напрямку є якійсь підозрілий рух, а вони вже виходячи з обставин, приймають рішення.
Далі - наряд висувається в точку, де й знаходиться порушник.
Олександр, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:
Не витрачаючи зайвого часу, сил - вирушаємо безпосередньо до місця. Хіба що вже на місці оператор підкориговує: лівіше, правіше, якщо порушник заховався в чагарниках - вночі це полегшує роботу значно.
Протягом минулого року фахівці Південного регіонального управління затримали понад дві тисячі охочих незаконно перетнути кордон. У службі кажуть: потік чоловіків, які намагаються втекти з країни, вже другий рік поспіль залишається досить щільним.
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