З повітря кордон контролюють потужні дрони - у радіусі до п'ятнадцяти кілометрів.

На автівках, пішки, човнами та просто вплав - як тільки не намагаються втекти з країни так звані ухилянти! Лише на південному напрямку регіональне управління Держприкордонслужби торік затримало понад дві тисячі правопорушників. Більшість - саме чоловіки призовного віку, які намагалися незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про те, як охороняються ці гарячі ділянки - далі репортаж з Одещини.

Ніч, мороз десять градусів, українсько-молдовський кордон - наряд прикордонслужби патрулює ділянку вздовж контрольно-слідової смуги. Зараз на снігу добре видно, чи були спроби порушити кордон.

Володимир, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:

При патрулюванні, якщо ми бачимо десь якісь сліди - це вже можуть бути сліди правопорушника. Після цього ми виставляємо собачку для відпрацювання сліду, місцевості, де, можливо, перебуває правопорушник - це може бути лісосмуга, чагарник чи якась закинута хатина.

Прикордонники уважно прислуховуються та вдивляються у темряву за допомогою тепловізора. Саме у нічний час незаконно перетнути кордон тут намагаються чоловіки призовного віку. Зазвичай, ховаються у траві, лісосмугах, серед полів та чекають слушного моменту.

Ігор Перегняк, речник Південного регіонального управління ДПСУ:

Правопорушники, як правило, пересуваються групами: група складається або з двох, або з більшої кількості осіб. Найбільша чисельна група, яка була з моменту повномасштабного вторгнення - це кількісно було за один раз шістдесят одна особа.

Та майже щодня прикордонники затримують таких "мандрівників" складають протокол про адмінправопорушення та спрямовують справу до суду.

Анастасія Гаєвська, прессекретарка Білгород-Дністровського загону ДПСУ:

Найпоширенішою схемою являються саме соціальні мережі, тобто особи знаходять в них так званих організаторів незаконного переправлення осіб, до яких вони звертаються за допомогою, і ті надають їм інструкцію їхніх дій. Цінова політика таких мандрівок становить в середньому від трьох до восьми тисяч доларів США.

Жодного шансу порушникам не залишає аеророзвідка. З повітря кордон контролюють потужні дрони - у радіусі до п'ятнадцяти кілометрів.

Вадим, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:

Без використання дрона моніторинг ділянки довжиною десять кілометрів може займати дві або три години, а за допомогою дрону цей час зменшується до хвилин.

Апарати оснащені тепловізійною камерою, що дозволяє у нічний час дуже легко помітити ухилянтів.

Наше завдання - попередити прикордонні наряди, що в тому або іншому напрямку є якійсь підозрілий рух, а вони вже виходячи з обставин, приймають рішення.

Далі - наряд висувається в точку, де й знаходиться порушник.

Олександр, прикордонник Білгород-Дністровського загону ДПСУ:

Не витрачаючи зайвого часу, сил - вирушаємо безпосередньо до місця. Хіба що вже на місці оператор підкориговує: лівіше, правіше, якщо порушник заховався в чагарниках - вночі це полегшує роботу значно.

Протягом минулого року фахівці Південного регіонального управління затримали понад дві тисячі охочих незаконно перетнути кордон. У службі кажуть: потік чоловіків, які намагаються втекти з країни, вже другий рік поспіль залишається досить щільним.