Глобальна система спостереження за українцями: у МВС розповіли про 50 000 камер [ Редагувати ]
У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів про те, де і як будуть функціонувати 50 тисяч камер спостереження в Україні.
Саме 50 тисяч - це цифра тих камер спостереження, які знаходяться на вулицях нашої країни, на вулицях тих міст, які сьогодні не охоплені війною, я говорю за безпосередньої ті міста, які не знаходяться поблизу зон відкритого ведення бойових дій.
"Під камерами відеоспостереження, ці 50 тисяч, ми маємо на увазі камери на дорогах загального користування, камери в місцях скупчення людей. А також варто зауважити, що 8 тисяч камер сьогодні вже інтегровано", - додав він.
Сьогодні в Верховній Раді України на розгляді знаходиться проєкт закону про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки, якою буде передбачено зокрема правило розміщення камер, доступ до інформації, а також буде передбачено порядок здійснення централізованого контролю за захистом та збереженням інформації, яка збирається за допомогою цих камер. Також буде визначено правила безпеки.
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