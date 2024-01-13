У суботу, 13 січня, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" заступник Міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко розповів про те, де і як будуть функціонувати 50 тисяч камер спостереження в Україні.

Саме 50 тисяч - це цифра тих камер спостереження, які знаходяться на вулицях нашої країни, на вулицях тих міст, які сьогодні не охоплені війною, я говорю за безпосередньої ті міста, які не знаходяться поблизу зон відкритого ведення бойових дій.

"Під камерами відеоспостереження, ці 50 тисяч, ми маємо на увазі камери на дорогах загального користування, камери в місцях скупчення людей. А також варто зауважити, що 8 тисяч камер сьогодні вже інтегровано", - додав він.