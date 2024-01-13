Щойно вдарили морози й на водах з'явилася перша крига, рибалки вийшли на лід. Але він ще недостатньо міцний, і вже є перші жертви. Одна людина загинула і ще десятьох вдалось врятувати - це статистика ДСНС тільки з одного регіону, з Черкащини.

Як уникнути біди й що робити, коли провалилися під лід? Про правила, які рятують життя - наш матеріал.

Ірина Васюра, кореспондентка:

Нині товщина криги від 2 до 7 сантиметрів, і це настільки небезпечно, що навіть у профілактичні рейди рятувальники рушають у жилетах та на спецтранспорті.

Нині на Дніпрі - сильний вітер і мороз. Втім охочих до риболовлі - чимало!

Віталій хизується уловом. Запевняє: до вибору місця на кризі ставиться відповідально.

Віталій, рибалка:

Клешню треба мати, щоб лід перевірити, на течію не ходить, бо там лід вимиє швидше. Якщо з першого разу пробивається, то краще туди не йти, вернуться та найти місце, де товщий лід.

Не робити багато лунок і не скупчуватися на невеликій площі, а ще мати довгу мотузку - на випадок, якщо доведеться витягати постраждалого з води. Сергій каже: завжди дотримується цих правил безпеки. Та все одно має гіркий досвід.

Сергій, рибалка:

Цю акваторію добре знаю, сюди ходжу, бо саме безпечне місце. - А які дії, якщо провалились під лід? - Я провалювався під лід вже багато разів, але не на рибалці. - То що ви робили? - Я випливав на спині.

Та рятувальники кажуть: найбільший ворог любителів зимової риболовлі навіть не тонкий лід, а оковита!

Владислав Сидоренко, рятувальник:

Найчастіше люди, які потрапляють в складні ситуації, вони не у тверезому стані, це можуть бути навіть не рибаки. Виходять на лід, нехтують правилами, бувають починають скакати, рядом нема нікого.

Така поведінка нерідко призводить до трагедій.

Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС у Черкаській області:

Протягом минулого року маємо 61 пригоду на водних об'єктах, в результаті яких 40 осіб загинуло, п'ятеро з них - діти, і 13 врятовано. Якщо говорити про 2024 рік станом на сьогодні вже маємо два випадки, один рибалка, на жаль, загинув, в інших чотирьох вдалось врятувати.

Цей водолаз у спецкостюмі перевіряє на міцність лід на Дніпрі. Рухається упевнено: так ніби під ногами товста крига. Але вже за кілька метрів - іде під воду!

Умовно провалився рибалка, ми поспішаємо на порятунок.

А далі водолаз діє так само як і більшість людей, що провалюються під лід: активно махає руками, метушиться. Тоді як замість впадати у паніку, треба навпаки заспокоїтися, перевернутися на спину й покликати на допомогу!

Води вже одяг набрався, рухи сковані, ми йому допомагаємо так.

Сергій Михайленко, водолаз-сапер:

Добре, що я в захисному костюмі, то було комфортно, він тримає на воді. Там, де течія, там тонше лід, і там найстрашніше, на мій погляд, тому треба бути обачним.

Не ходити на риболовлю самому, не перевіряти міцність льоду ударом ноги, носити рятувальний жилет. Прості поради рятувальників, які також можуть убезпечити рибалку від біди. Поки цей матеріал готувався до ефіру з'явилась інформація про ще шістьох врятованих чоловіків на Черкащині. Їх, за 200 метрів від берега, поблизу села Лозівок співробітники ДСНС врятували з крижини.