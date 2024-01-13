Велика Британія сьогодні оголошує найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів.

Боже, бережи... Велику Британію! Прем'єр цієї країни напередодні приїхав до Києва. Зустрівся з президентом Зеленським, підписав історичну угоду, а потім відвідав поранених воїнів.

Але ж, що в угоді? Чому її називають історичною? На підписанні документа був мій колега Олександр Васильченко. Його матеріал далі.

Від ідеї до підписання. Україна заручилася безпрецедентною військовою підтримкою Великої Британії. Фундамент цих гарантій безпеки заклали ще під час липневого саміту країн членів НАТО у Вільнюсі. Та офіційний Лондон пішов далі. І через пів року запропонував Києву власні гарантії безпеки. Першу, історичну угоду, офіційно у Маріїнському палаці підписали президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак.

Назва документа об'ємна: "Угода про співробітництво у сфері безпеки між Україною і Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії". Та в чому полягатимуть ці гарантії? Як зазначають лідери обох держав, документ включає всі аспекти військової допомоги. Зброя, сучасна техніка, оборонне виробництво, а ще співпраця інституцій. Зокрема, розвідок і кібербезпеки, надання наземної, морської й повітряної допомоги, медичну та військову підготовку наших бійців, співпрацю у виготовлення різного роду БПЛА. Угода укладена на десять років з можливістю її продовження. Вже на перший рік визначено конкретну суму фінансової підтримки для України - 2,5 млрд фунтів.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

Велика Британія сьогодні оголошує найбільший пакет оборонної допомоги Україні від початку війни у розмірі 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Це означатиме більше безпеки, більше протитанкових засобів, більше ракет, сотні тисяч нових артилерійських снарядів, підготовка тисяч українських моряків

Володимир Зеленський, Президент України:

Саме Британія - перша із двосторонньою безпековою угодою, і звичайно, тепер це основа для подібної роботи з іншими нашими партнерами. Базовий документ про розвиток відповідного рішення групи-7.

До того ж угода працюватиме і під час нашого руху в НАТО. Якщо Україна приєднається до Альянсу раніше, ніж за 10 років, то домовлена зараз архітектура безпеки фактично перелаштується в ту, яку являє собою НАТО. Фактично, безпекова угода - це ще один крок в бік Альянсу.

Володимир Зеленський, Президент України:

Якби такий рівень безпекових гарантій Україна отримала після 1991 року з Британією та іншими країнами, то російської агресії просто не було б. І наше спільне завдання, зупинивши цю агресію росії та зміцнивши Україну, разом гарантувати, що повторення нападу на Україну не буде.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

У випадку майбутньої нової атаки росії ми будемо надавати ту допомогу Україні, яку вона потребуватиме. Це буде швидка допомога з озброєннями - наземними, морськими. Ми будемо змушувати також росію платити економічну ціну такої агресії.

Загалом, від початку повномасштабного вторгнення, Британія - одна з лідерів у підтримці України. Зокрема, у прийнятті рішень щодо надання летальної зброї, броньованої техніки, танків, далекобійних ракет. Тобто, саме того, що росіяни називають "червоними лініями". І саме британці "переходять" їх першими. Допомагає Королівство і фінансово. До бюджету направили майже два мільярди доларів. І ця підтримка продовжуватиметься, запевнив британський прем'єр виступаючи у Верховній раді.

Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії:

путін змушений випрошувати зброю в Ірану і Північної Кореї, відчайдушно жертвуючи сотнями тисяч російських чоловіків в надії, що Україна відступиться, і їй партнери перестануть допомагати. Україна не здасться, а Сполучене Королівство Великої Британії ніколи не відступить.

Як не збираються відступатися від допомоги й інші цивілізовані країни. Тож незабаром, як зауважив президент, безпекові гарантії можуть надати й інші країни.